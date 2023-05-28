Количество жертв удара по медучреждению в Днепре возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Стала известна судьба трех человек, пропавших без вести во время ракетного удара по Днепру 26 мая. Люди – погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОГА.
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«Стала известна судьба трех человек, которые пропали без вести во время ракетного удара по Днепру. К сожалению, они погибли. Есть результаты исследования фрагментов тел, обнаруженных на месте трагедии.
Среди погибших – 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники», - говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день количество погибших составляет четверо человек.
Напомним
российские войска днем 26 мая нанесли ракетный удар по Днепру. Ракета попала в здание бывшей поликлиники №1, где лечили людей с психическими заболеваниями.
Также была уничтожена ветеринарная больница, расположенная рядом.
Ранения получили 32 человека, из них 13 находятся в больнице, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.