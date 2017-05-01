Кількість жертв торнадо та повеней у США зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Щонайменше 14 осіб загинули внаслідок торнадо та повеней, від яких потерпає південна та центральна частина США. Про це УНН повідомляє із посиланням на АР.
Однією з жертв в штаті Теннессі стала дворічна дівчинка, на яку через сильний вітер впав каркас футбольних воріт. Ще двоє людей загинули через повені в штаті Міссурі, один — в штаті Міссісіпі, п’ятеро — в штаті Арканзас і ще стільки ж в Техасі.
При цьому, за іншими даними, в Техасі загинули чотири людини, ще троє — в штаті Арканзас. Влада Арканзасу також повідомила, що дві дитини вважаються зниклими безвісти після того, як автомобіль, в якому вони перебували, змило з моста. Ще однією загиблою стала жінка, на будинок якої повалило дерево, не витримавши сили вітру.
Як повідомили в метеорологічній службі, по кількох невеликих містах на схід від Далласа пронеслися чотири торнадо.
Рясні опади, бурі і торнадо цими вихідними вирують в американських штатах Техас, Міссурі, Міссісіпі, Арканзас, Алабама, Оклахома і Луїзіана. Найбільше постраждав схід Техасу, де минулої ночі торнадо забрали життя п’ятьох людей, постраждали більше 50 і були зруйновані десятки будинків.
Місцева влада заявляє про величезні збитки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про дев’ятьох загиблих.