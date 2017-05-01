Число жертв торнадо и наводнений в США возросло до 14
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По меньшей мере 14 человек погибли в результате торнадо и наводнений, от которых страдает южная и центральная часть США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АР.
Одной из жертв в штате Теннесси стала двухлетняя девочка, на которую за сильного ветра упал каркас футбольных ворот. Еще два человека погибли из-за наводнения в штате Миссури, один - в штате Миссисипи, пятеро - в штате Арканзас и еще столько же в Техасе.
При этом, по другим данным, в Техасе погибли четыре человека, еще трое - в штате Арканзас. Власти Арканзаса также сообщили, что два ребенка считаются пропавшими без вести после того, как автомобиль, в котором они находились, смыло с моста. Еще одной погибшей стала женщина, на дом которой упало дерево, не выдержав силы ветра.
Как сообщили в метеорологической службе, по нескольким небольшим городам к востоку от Далласа пронеслись четыре торнадо.
Обильные осадки, бури и торнадо в эти выходные бушуют в американских штатах Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана. Больше всего пострадал восток Техаса, где минувшей ночью торнадо унесли жизни пяти человек, пострадали более 50 и были разрушены десятки домов.
Местные власти заявляют об огромных убытках.
Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших.