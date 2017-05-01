Число жертв торнадо и наводнений в США возросло до 14

Одной из жертв в штате Теннесси стала двухлетняя девочка, на которую за сильного ветра упал каркас футбольных ворот. Еще два человека погибли из-за наводнения в штате Миссури, один - в штате Миссисипи, пятеро - в штате Арканзас и еще столько же в Техасе.

При этом, по другим данным, в Техасе погибли четыре человека, еще трое - в штате Арканзас. Власти Арканзаса также сообщили, что два ребенка считаются пропавшими без вести после того, как автомобиль, в котором они находились, смыло с моста. Еще одной погибшей стала женщина, на дом которой упало дерево, не выдержав силы ветра.

Как сообщили в метеорологической службе, по нескольким небольшим городам к востоку от Далласа пронеслись четыре торнадо.

Обильные осадки, бури и торнадо в эти выходные бушуют в американских штатах Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана. Больше всего пострадал восток Техаса, где минувшей ночью торнадо унесли жизни пяти человек, пострадали более 50 и были разрушены десятки домов.

Местные власти заявляют об огромных убытках.

Напомним, ранее сообщалось о девяти погибших.