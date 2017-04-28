Кількість жертв теракту в Стокгольмі зросла до п'яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв теракту в Стокгольмі, який стався 7 квітня, зросла до п'яти осіб, коли жінка, яка отримала травми під час наїзду вантажівки на натовп людей в центрі міста, померла в лікарні, передає УНН з посиланням прес-служби поліції країни.
"Вранці 28 квітня померла 60-річна жінка, що перебувала в лікарні Південної Швеції після травм, які вона отримала під час теракту на Дроттнінггатан", - йдеться в повідомленні для преси.
Нагадаємо, 7 квітня вантажівка наїхала на людей на вулиці Дроттнінггатан - однієї з центральних пішохідних вулиць Стокгольма. Він проїхав 550 метрів і врізався в будівлю торгового центру Ahlens. Як з'ясувалося, автомобіль викрали, коли водій займався розвантаженням. Водій спробував зупинити викрадача, але безуспішно. Влада кваліфікувала подію як теракт.
Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.
Чоловік узбецького походження, якого підозрюють в наїзді на натовп людей у Стокгольмі, мав зв’язки із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Як повідомляв УНН, 11 квітня Рахмат Акілов, головний підозрюваний в смертельному нападі в Стокгольмі, зізнався у скоєнні злочину.
Також нагадаємо, у Швеції затримали ще одного підозрюваного у скоєнні теракту в Стокгольмі.