Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Число жертв теракта в Стокгольме, который произошел 7 апреля, возросло до пяти человек, когда женщина, получившая травмы во время наезда грузовика на толпу людей в центре города, умерла в больнице, передает УНН со ссылкой пресс-службы полиции страны.
"Утром 28 апреля умерла 60-летняя женщина, находившаяся в больнице Южной Швеции после травм, которые она получила во время теракта на Дроттнинггатан", - говорится в сообщении для прессы.
Напомним, 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан - одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, автомобиль угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. Власть квалифицировала произошедшее как теракт.
Ранее было известно о четырех погибших и 15 раненых.
Мужчина узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, имел связи с террористической группировкой "Исламское государство".
Как сообщал УНН, 11 апреля Рахмат Акилов, главный подозреваемый в смертельном нападении в Стокгольме, признался в совершении преступления.
Также напомним, в Швеции задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме.