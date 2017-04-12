Кількість жертв теракту в петербурзькому метро зросла до 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ще один з постраждалих під час вибуху в петербурзькому метро помер вночі в лікарні. Про це у Twitter повідомила віце-губернатор Санкт-Петербургу Анна Мітяніна, передає УНН.
"Сьогодні о 0:35 у військовій медичній академії помер один з тяжкої групи постраждалих", - повідомила А.Мітяніна.
Таким чином, кількість жертв внаслідок теракту в петербурзькому метро зросла до 15 осіб, разом зі смертником.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Раніше повідомлялось, що кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.