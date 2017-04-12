Число жертв теракта в петербургском метро возросло до 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Еще один из пострадавших при взрыве в петербургском метро умер ночью в больнице. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, передает УНН.
"Сегодня в 0:35 в военной медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших", - сообщила А.Митянина.
Таким образом, количество жертв в результате теракта в петербургском метро возросло до 15 человек, вместе со смертником.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.