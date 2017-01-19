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Кількість жертв теракту в Малі сягнула 60 осіб

Кількість жертв теракту в Малі сягнула 60 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Кількість жертв теракту на території військового бази в місті Гао на півночі Малі досягла 60 осіб, 115 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейтав в своєму зверненні до громадян пообіцяв здобути перемогу над ворогами країни.

Як повідомляють представники ЗС Малі, терористи підірвали на території бази заміновані автомобілі. Більшість загиблих - військовослужбовці. Вибухи влаштували п'ять терористів-смертників, всі вони загинули.

У Малі оголошений триденний траур.

Воєнізоване угруповання "Аль-Мурабітун", що є частиною "Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба", взяло відповідальність за напад, повідомляють місцеві ЗМІ.

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