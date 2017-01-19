Кількість жертв теракту в Малі сягнула 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Кількість жертв теракту на території військового бази в місті Гао на півночі Малі досягла 60 осіб, 115 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейтав в своєму зверненні до громадян пообіцяв здобути перемогу над ворогами країни.
Як повідомляють представники ЗС Малі, терористи підірвали на території бази заміновані автомобілі. Більшість загиблих - військовослужбовці. Вибухи влаштували п'ять терористів-смертників, всі вони загинули.
У Малі оголошений триденний траур.
Воєнізоване угруповання "Аль-Мурабітун", що є частиною "Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба", взяло відповідальність за напад, повідомляють місцеві ЗМІ.