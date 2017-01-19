Число жертв теракта в Мали достигло 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Число жертв теракта на территории военной базы в городе Гао на севере Мали достигло 60 человек, 115 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейтав в своем обращении к гражданам пообещал одержать победу над врагами страны.
Как сообщают представители ВС Мали, террористы взорвали на территории базы заминированные автомобили. Большинство погибших - военнослужащие. Взрывы устроили пять террористов-смертников, все они погибли.
В Мали объявлен трехдневный траур.
Военизированная группировка "Аль-Мурабитун", что является частью "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", взяла ответственность за нападение, сообщают местные СМИ.