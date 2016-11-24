Кількість жертв теракту на заправці в Іраку зросла до 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За попередніми оцінками, кількість жертв теракту на заправці у місті Хілла за 100 км від Багдада налічує близько 100 осіб, передає УНН із посиланням на Reuters.
Відзначається, що велика частина загиблих — паломники з Ірану, так як в момент вибуху автомобіля з терористом-смертником на заправці перебували кілька автобусів, які поверталися до Ірану з іракського міста Кербела.
Відповідальність за подію взяли на себе бойовики терористичної організації “Ісламська держава”.
Раніше повідомлялося, що в Іраку під час теракту на автозаправці загинули 80 осіб.