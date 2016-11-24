Кількість жертв теракту на заправці в Іраку зросла до 100 осіб

Відзначається, що велика частина загиблих — паломники з Ірану, так як в момент вибуху автомобіля з терористом-смертником на заправці перебували кілька автобусів, які поверталися до Ірану з іракського міста Кербела.

Відповідальність за подію взяли на себе бойовики терористичної організації “Ісламська держава”.

Раніше повідомлялося, що в Іраку під час теракту на автозаправці загинули 80 осіб.