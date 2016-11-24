Число жертв теракта на заправке в Ираке возросло до 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По предварительным оценкам, число жертв теракта на заправке в городе Хилла в 100 км от Багдада насчитывает около 100 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что большая часть погибших - паломники из Ирана, так как в момент взрыва автомобиля с террористом-смертником на заправке находились несколько автобусов, которые возвращались в Иран из иракского города Кербела.
Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство".
Ранее сообщалось, что в Ираке во время теракта на автозаправке погибли 80 человек.