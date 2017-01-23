Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до семи осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Італійські рятувальники знайшли тіло сьомого загиблого під завалами гірського готелю Rigopiano в центральній Італії, який накрила снігова лавина, передає УНН з посиланням на ANSA.
Зазначається, що рятувальники знайшли та витягли з-під завалів тіло жінки. Труп був у кімнаті поруч із зоною кухні та бару.
В той же час рятувальникам все ще не вдалося дістати з-під завалів тіло шостої жертви, виявлене в неділю ввечері.
Як повідомляв УНН, кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до шести осіб.
Нагадаємо, пізно увечері 18 січня гірський готель Rigopiano в гірському масиві Гран-Сассо в центрі Італії накрило сніговою лавиною, сходження якої спровокувала серія потужних землетрусів в регіоні.
Операція з порятунку до 30 постояльців і співробітників готелю досі триває. За останніми даними, 22 людини вважаються зниклими без вісти, живими знайшли 11 осіб.