Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до семи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Итальянские спасатели нашли тело седьмого погибшего под завалами горного отеля Rigopiano в центральной Италии, который накрыла снежная лавина, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Отмечается, что спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело женщины. Труп был в комнате рядом с зоной кухни и бара.
В то же время спасателям все еще не удалось достать из-под завалов тело шестой жертвы, обнаруженное в воскресенье вечером.
Как сообщал УНН, количество жертв схода лавины на отель в Италии возросло до шести человек.
Напомним, поздно вечером 18 января горный отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии накрыло снежной лавиной, схождение которой спровоцировала серия мощных землетрясений в регионе.
Операция по спасению до 30 постояльцев и сотрудников отеля продолжается до сих пор. По последним данным, 22 человека считаются пропавшими без вести, живыми нашли 11 человек.