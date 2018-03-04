Кількість жертв шторму в Сполучених Штатах збільшилася до 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Число загиблих через штормовий вітер в штатах на східному узбережжі США, зросло до дев'яти. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC News.
Сніг, сильні дощі та штормовий вітер вирують на території 15 штатів східного узбережжя США. Без світла залишилися понад 1 мільйон американців, в аеропортах скасовують тисячі рейсів. Губернатор штату Вірджинія оголосив на його території режим надзвичайного стану.
Більшість смертей через негоду спровоковані нещасними випадками. Зокрема частина загиблих наступили на обірвану лінію електропередач, інша частина - загинула в результаті падіння дерев. Саме через повалені дерева загинули люди у Вірджинії, Меріленді, Нью-Йорку, Пенсільванії, Массачусетсі і Род-Айленді.
Як повідомляв УНН, раніше повідомлялося про 7 загиблих у результаті негоди на території США.