Число жертв шторма в Соединенных Штатах увеличилось до 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Число погибших из-за штормового ветра в штатах на восточном побережье США, возросло до девяти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC News.
Снег, сильные дожди и штормовой ветер бушуют на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона американцев, в аэропортах отменяют тысячи рейсов. Губернатор штата Вирджиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.
Большинство смертей из-за непогоды спровоцированы несчастными случаями. В частности часть погибших наступили на оборванную линию электропередач, другая часть - погибла в результате падения деревьев. Именно через поваленные деревья погибли люди в Вирджинии, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании, Массачусетсе и Род-Айленде.
Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 7 погибших в результате стихии на территории США.