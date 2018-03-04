Число жертв шторма в Соединенных Штатах увеличилось до 9 человек

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54489 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65015 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68052 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104692 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 97805 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104111 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111124 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Число погибших из-за штормового ветра в штатах на восточном побережье США, возросло до девяти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC News.

Снег, сильные дожди и штормовой ветер бушуют на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона американцев, в аэропортах отменяют тысячи рейсов. Губернатор штата Вирджиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

Большинство смертей из-за непогоды спровоцированы несчастными случаями. В частности часть погибших наступили на оборванную линию электропередач, другая часть - погибла в результате падения деревьев. Именно через поваленные деревья погибли люди в Вирджинии, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании, Массачусетсе и Род-Айленде.

Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 7 погибших в результате стихии на территории США.

 

 

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