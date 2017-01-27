Кількість жертв серед мирного населення на Луганщині різко зросла – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували різке підвищення жертв серед мирного населення у Луганській області за останні два тижні. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“У Луганській області, зокрема, ми зафіксували різке підвищення кількості жертв серед цивільного населення за останні два тижні. Ми підтвердили інформацію про 5 загиблих цивільних осіб супротив 19 за весь 2016 рік”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, сторони не виконують зобов’язання щодо відведення військ у Станиці Луганській.