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Кількість жертв серед мирного населення на Луганщині різко зросла – А.Хуг

Кількість жертв серед мирного населення на Луганщині різко зросла – А.Хуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували різке підвищення жертв серед мирного населення у Луганській області за останні два тижні. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

“У Луганській області, зокрема, ми зафіксували різке підвищення кількості жертв серед цивільного населення за останні два тижні. Ми підтвердили інформацію про 5 загиблих цивільних осіб супротив 19 за весь 2016 рік”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, сторони не виконують зобов’язання щодо відведення військ у Станиці Луганській.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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