Число жертв среди мирного населения Луганской области резко выросло - А.Хуг

"В Луганской области, в частности, мы зафиксировали резкое увеличение количества жертв среди гражданского населения за последние две недели. Мы подтвердили информацию о 5 погибших гражданских лицах против 19 за весь 2016 год", - сказал он.

Как сообщал УНН, стороны не выполняют обязательства по отводу войск в Станице Луганской.