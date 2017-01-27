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Число жертв среди мирного населения Луганской области резко выросло - А.Хуг

Число жертв среди мирного населения Луганской области резко выросло - А.Хуг

Киев • УНН

 • 7796 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали резкое повышение количества жертв среди мирного населения в Луганской области за последние две недели. Об этом сказал на брифинге первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"В Луганской области, в частности, мы зафиксировали резкое увеличение количества жертв среди гражданского населения за последние две недели. Мы подтвердили информацию о 5 погибших гражданских лицах против 19 за весь 2016 год", - сказал он.

Как сообщал УНН, стороны не выполняют обязательства по отводу войск в Станице Луганской.

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