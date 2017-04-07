Кількість жертв ракетного удару в Сирії зросла до семи осіб

Як зазначається, щонайменше сім людей - в тому числі двоє цивільних осіб - були вбиті в результаті ударів, які, як сказала сирійська армія, призвели до "значних матеріальних втрат" і, за повідомленнями, внаслідок яких були знищені шість літаків в ремонтних ангарах.

Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.

Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.

Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.