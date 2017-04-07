Число жертв ракетного удара в Сирии возросло до семи человек

Как отмечается, по меньшей мере семь человек - в том числе двое гражданских лиц - были убиты в результате ударов, которые, как сказала сирийская армия, привели к "значительным материальным потерям" и, по сообщениям, в результате которых были уничтожены шесть самолетов в ремонтных ангарах.

Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.