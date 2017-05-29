Кількість жертв повені на Шрі-Ланці зросла до 164 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Кількість загиблих в результаті повені та зсувів на Шрі-Ланці сягла 164 людей, окрім цього 104 людини вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of India.
Як інформує Центр реагування на надзвичайні події Шрі-Ланки, щонайменше 88 людей доставили в лікарні з травмами різного ступеня.
Також є інформація, що в південній частині острова розбився вертоліт Мі-17, який доставляв гуманітарну допомогу постраждалим. Геликоптер упав на житловий будинок, та, за інформацією поліцейських, обійшлося без жертв.
Для евакуації жителів сільських районів, а також для доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності Військово-повітряні сили Шрі-Ланки задіяли десяток літаків.
Нагадаємо, близько 2,9 тис. осіб були змушені покинути свої будинки через наймасштабнішу за останні 14 років повінь та зсуви у південній та західній частині Шрі-Ланки, викликані проливними дощами.