Число жертв наводнения на Шри-Ланке возросло до 164 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Количество погибших в результате наводнения и оползней на Шри-Ланке достигло 164 человек, кроме этого 104 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India.
Как информирует Центр реагирования на чрезвычайные события Шри-Ланки, по меньшей мере 88 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.
Также есть информация, что в южной части острова разбился вертолет Ми-17, который доставлял гуманитарную помощь пострадавшим. Геликоптер упал на жилой дом, и, по информации полицейских, обошлось без жертв.
Для эвакуации жителей сельских районов, а также для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости Военно-воздушные силы Шри-Ланки задействовали десяток самолетов.
Напомним, около 2,9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за самого масштабного за последние 14 лет наводнения и оползней в южной и западной части Шри-Ланки, вызванных проливными дождями.