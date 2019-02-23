Кількість жертв отруєння алкоголем в Індії зросла до щонайменше 110 людей

За його даними, ще щонайменше 300 осіб були доставлені в лікарні. Раніше повідомлялося про 89 загиблих і 50 госпіталізованих.

Відзначається, що серед жертв велике число жінок. Як інформує AFP, загиблі в основному були працівниками чайних плантацій в штаті Ассам. Постраждалі вживали неякісний лікер, в складі якого був метанол. Власник підприємства, що виготовило алкоголь, і ще чотири людини затримані.

На початку лютого в штатах Уттар-Прадеш і Уттаракханд на півночі Індії після вживання неякісного спиртного загинули понад 110 осіб.

За попередньою інформацією кількість жертв зросла до 50.