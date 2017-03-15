Кількість жертв обвалу на сміттєвому полігоні в Ефіопії зросла до 113
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Жертвами сходження зсуву зі сміттєзвалища в ефіопській столиці Аддіс-Абебі стали 113 осіб. Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані місцевої влади, передає УНН.
Як пише видання, пошукова операція триває. У момент інциденту на місці перебувало близько 150 осіб.
На звалищі проживали десятки людей в саморобних будівлях. Саме звалище протягом 50 років служило місцем збору сміття зі столиці Ефіопії.
Зсув стався 12 березня. Раніше повідомлялося про 62 загиблих.