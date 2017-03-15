Число жертв обвала на мусорном полигоне в Эфиопии возросло до 113
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Жертвами схода оползня со свалки в эфиопской столице Аддис-Абебе стали 113 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местных властей, передает УНН.
Как пишет издание, поисковая операция продолжается. В момент инцидента на месте находилось около 150 человек.
На свалке проживали десятки людей в самодельных зданиях. Именно свалка в течение 50 лет служила местом сбора мусора из столицы Эфиопии.
Оползень произошел 12 марта. Ранее сообщалось о 62 погибших.