Число жертв обвала на мусорном полигоне в Эфиопии возросло до 113

Как пишет издание, поисковая операция продолжается. В момент инцидента на месте находилось около 150 человек.

На свалке проживали десятки людей в самодельных зданиях. Именно свалка в течение 50 лет служила местом сбора мусора из столицы Эфиопии.

Оползень произошел 12 марта. Ранее сообщалось о 62 погибших.