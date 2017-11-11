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Кількість жертв обвалу будинку в російському Іжевську сягнула семи осіб

Кількість жертв обвалу будинку в російському Іжевську сягнула семи осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кількість загиблих при обвалі під'їзду житлового будинку в Іжевську, після вибуху побутового газу збільшилася до семи осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

"З-під завалів витягнуто тіло сьомого загиблого", - сказав представник оперативного штабу на місці НС.

Зазначається, що рятувальники 95% уламків і передали будинок міській адміністрації Іжевська.

Як повідомив глава ГУ МНС по Удмуртії Петро Фомін рятувальників, які брали участь в розборі завалів на місці обвалення під'їзду житлового будинку в Іжевську, представлять до нагород.

"Ми всіх, хто гідний, запропонуємо вашим командирам уявити до заслужених нагород за виконаний вами бойової працю", - заявив чиновник, подякувавши рятувальникам за працю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На місці обвалу будинка в Іжевську не знашли слідів вибухівки

Зазначимо, що згідно з розпорядженням глави Удмуртії Олександра Бречалова субота та неділя оголошені днями жалоби в республіці. Державні прапори Росії і Удмуртії в ці дні буде приспущено в знак скорботи за загиблими під час обвалу будинку в Іжевську.

Як повідомляв раніше УНН, Кількість жертв обвалу під'їзду житлового будинку в Іжевську зросла до шести осіб, в тому числі дитина 2009 року народження.

Нагадаємо, у російському Іжевську частина житлового будинку овалилася з дев'ятого по перший поверх.

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