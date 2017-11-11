Число жертв обрушения дома в российском Ижевске достигла семи человек

"Из-под завалов извлечено тело седьмого погибшего", - сказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Отмечается, что спасатели 95% обломков и передали дом городской администрации Ижевска.

Как сообщил глава ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин спасателей, участвовавших в разборе завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске, представят к наградам.

"Мы всех, кто достоин, предложим вашему командирам представить к заслуженным наградам за выполненный вами боевой труд", - заявил чиновник, поблагодарив спасателей за работу.

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Отметим, что согласно распоряжению главы Удмуртии Александра Бречалова субботу и воскресенье объявили днями траура в республике. Государственные флаги России и Удмуртии в эти дни будут приспущены в знак скорби по погибшим во время обрушения дома в Ижевске.

Как сообщал ранее УНН, число жертв обвала подъезда жилого дома в Ижевске увеличилось до шести человек , в том числе ребенок 2009 рождения.

Напомним, в российском Ижевске часть жилого дома овалилася с девятого по первый этаж.