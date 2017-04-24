Кількість жертв нападу талібів в Мазарі-Шаріфі може досягти до 200 осіб

“Представники місцевої адміністрації розповіли про це на умовах анонімності, проте один очевидець сказав ВВС, що нарахував на місці бою 165 тіл загиблих”, — повідомляє видання.

Міністерство оборони Афганістану офіційно не повідомило про те, скільки саме загинуло військових, заявивши лише, що загиблих і поранених було більше 120.

Як повідомляв УНН, внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб.

Нагадаємо, що вчора в Афганістані оголосили національний траур у зв’язку з загибеллю військових внаслідок нападу бойовиків з руху “Талібан” на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа