Кількість жертв нападу талібів в Мазарі-Шаріфі може досягти до 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Місцева влада в Афганістані вважає, що внаслідок нападу талібів на військову базу під Мазарі-Шаріфом могли загинути до 200 осіб, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Представники місцевої адміністрації розповіли про це на умовах анонімності, проте один очевидець сказав ВВС, що нарахував на місці бою 165 тіл загиблих”, — повідомляє видання.
Міністерство оборони Афганістану офіційно не повідомило про те, скільки саме загинуло військових, заявивши лише, що загиблих і поранених було більше 120.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб.
Нагадаємо, що вчора в Афганістані оголосили національний траур у зв’язку з загибеллю військових внаслідок нападу бойовиків з руху “Талібан” на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа