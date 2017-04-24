Число жертв нападения талибов в Мазари-Шарифе может достичь до 200 человек

“Представители местной администрации рассказали об этом на условиях анонимности, однако один очевидец сказал ВВС, насчитал на месте боя 165 тел погибших”, — сообщает издание.

Министерство обороны Афганистана официально не сообщил о том, сколько именно погибло военных, заявив лишь, что погибших и раненых было более 120.

Как сообщал УНН, в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 140 человек .

Напомним, что вчера в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа