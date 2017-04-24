Число жертв нападения талибов в Мазари-Шарифе может достичь до 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Местные власти в Афганистане считают, что в результате нападения талибов на военную базу под Мазари-Шарифом могли погибнуть до 200 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Представители местной администрации рассказали об этом на условиях анонимности, однако один очевидец сказал ВВС, насчитал на месте боя 165 тел погибших”, — сообщает издание.
Министерство обороны Афганистана официально не сообщил о том, сколько именно погибло военных, заявив лишь, что погибших и раненых было более 120.
Как сообщал УНН, в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 140 человек .
Напомним, что вчера в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа