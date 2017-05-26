Кількість жертв нападу на автобус з християнами в Єгипті зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кількість жертв внаслідок нападу в Єгипті на автобус з християнами зросла до 26 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, 26 осіб загинули та ще 26 осіб були поранені внаслідок нападу бойовиків.
Відповідальність за напад поки на себе ніхто не взяв.
Як повідомляв УНН, в Єгипті бойовики напали на автобус, в якому перебували коптські християни. Вони прямували двома автобусами в монастир святого Семюеля в провінції Мінья, що у близько 220 кілометрів на південь від єгипетської столиці Каїр.