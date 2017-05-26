Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте возросло

По информации издания, 26 человек погибли и еще 26 человек были ранены в результате нападения боевиков.

Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.

Как сообщал УНН, в Египте боевики напали на автобус, в котором находились коптские христиане. Они направлялись двумя автобусами в монастырь святого Сэмюэля в провинции Минья, что в около 220 километров к югу от египетской столицы Каир.