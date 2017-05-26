Число жертв нападения на автобус с христианами в Египте возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Число жертв в результате нападения в Египте автобус с христианами возросло до 26 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По информации издания, 26 человек погибли и еще 26 человек были ранены в результате нападения боевиков.
Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.
Как сообщал УНН, в Египте боевики напали на автобус, в котором находились коптские христиане. Они направлялись двумя автобусами в монастырь святого Сэмюэля в провинции Минья, что в около 220 километров к югу от египетской столицы Каир.