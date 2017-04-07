Кількість жертв хіматаки у Сирії зросла до 84 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кількість жертв хімічної атаки в місті Хан-Шейхун зросла до 84 осіб, постраждали більше 500, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Нагадаємо, внаслідок нападу з використанням хімічної зброї зранку вівторка, 4 квітня, загинули 72 людини. За даними свідків, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії.
Як повідомляв УНН, внаслідок хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 27 дітей. Зазначається, що від отруєння постраждали 546 осіб, серед яких також є діти.
Тим часом, міністерство закордонних справ Сирії назвало умови для розслідування під егідою ООН "хімічної атаки" у північній провінції Ідліб, що сталася раніше цього тижня. Так, за словами міністра закордонних справ Сирії Валіда Муаллема, розслідування має бути не політичним. До нього необхідно залучити "багато країн", й воно має розпочатися із Дамаска. Він зазначив, що лише за таких умов сирійський уряд дозволить проводити міжнародне розслідування.