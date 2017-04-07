Число жертв химатаки в Сирии возросло до 84 человек

Напомним, в результате нападения с использованием химического оружия утром вторника, 4 апреля, погибли 72 человека. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии.

Как сообщал УНН, в результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. Отмечается, что от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети.

Между тем, министерство иностранных дел Сирии назвало условия для расследования под эгидой ООН "химической атаки" в северной провинции Идлиб, произошедшее ранее на этой неделе. Так, по словам министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, расследование должно быть не политическим. К нему необходимо привлечь "многие страны", и оно должно начаться из Дамаска. Он отметил, что только при таких условиях сирийское правительство позволит проводить международное расследование.