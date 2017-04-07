Число жертв химатаки в Сирии возросло до 84 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47165 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104102 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160037 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118114 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117473 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104642 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154508 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Число жертв химатаки в Сирии возросло до 84 человек

Число жертв химатаки в Сирии возросло до 84 человек

Киев  •  УНН

 • 11544 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Число жертв химической атаки в городе Хан-Шейхун выросло до 84 человек, пострадали более 500, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, в результате нападения с использованием химического оружия утром вторника, 4 апреля, погибли 72 человека. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащих воздушным флотам РФ и Сирии.

Как сообщал УНН, в результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. Отмечается, что от отравления пострадали 546 человек, среди которых также есть дети.

Между тем, министерство иностранных дел Сирии назвало условия для расследования под эгидой ООН "химической атаки" в северной провинции Идлиб, произошедшее ранее на этой неделе. Так, по словам министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, расследование должно быть не политическим. К нему необходимо привлечь "многие страны", и оно должно начаться из Дамаска. Он отметил, что только при таких условиях сирийское правительство позволит проводить международное расследование.

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