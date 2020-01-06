Кількість жертв авіаудару по військовій академії у Лівії зросла до 30
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У результаті авіаудару по військовій академії в столиці Лівії загинуло щонайменше 30 осіб, більшість з яких - курсанти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"Кількість загиблих в результаті авіаудару по військовому об'єкту в столиці Лівії досягла щонайменше 30, більшість з них - курсанти", - сказано у повідомленні.
Також вказано, що авіаудар по військовій академії було завдано ввечері в суботу. Бойові дії і артобстріли між двома сторонами тривають кілька місяців.
"Підтримуваний ООН лівійський уряд в Тріполі поклав відповідальність за авіаудар на Лівійську національну армію (ЛНА) Хафтара. Представник ЛНА Ахмед аль-Месмарі заперечував нанесення авіаударів по військовій академії, поклавши відповідальність за атаку на ісламських бойовиків. Жодна зі сторін не представила свідчень на підтримку своїх звинувачень", - додали в ЗМІ.
Також повідомляється, що в результаті удару були поранені 33 людини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 28 жертв авіаудару в Лівії.