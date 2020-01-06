Число жертв авиаудара по военной академии в Ливии возросло до 30
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В результате авиаудара по военной академии в столице Ливии погибли по меньшей мере 30 человек, большинство из которых - курсанты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Количество погибших в результате авиаудара по военному объекту в столице Ливии достигло по меньшей мере 30, большинство из них - курсанты", - говорится в сообщении.
Также указано, что авиаудар по военной академии был нанесен вечером в субботу. Боевые действия и артобстрелы между двумя сторонами продолжаются несколько месяцев.
"Поддерживаемое ООН ливийское правительство в Триполи возложило ответственность за авиаудар на Ливийскую национальную армию (ЛНА) Хафтара. Представитель ЛНААхмед аль-Месмари отрицал нанесение авиаударов по военной академии, возложив ответственность за атаку на исламских боевиков. Ни одна из сторон не представила свидетельств в поддержку своих обвинений", - добавили в СМИ.
Также сообщается, что в результате удара были ранены 33 человека.
Напомним, ранее сообщалось о 28 жертвах авиаудара в Ливии.