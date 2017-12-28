Кількість зайнятих в тіньовому секторі економіки зменшилась на 300 тис. осіб - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кількість зайнятих в тіньовому секторі економіки зменшилась на 300 тисяч осіб. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
"Загалом, якщо дивитись на динаміку, то у нас в тіньовому секторі було зайнято в минулому році 4 млн осіб. Зараз кількість зайнятих в тіньовому секторі економіки зменшилась майже на 300 тисяч осіб", - заявив Рева.
Раніше перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів повідомив, що у першому півріччі 2016 року рівень тіньової економіки складав 38%, а вже у першому півріччі 2017 року цей показник знизився до 35%.
Як повідомляв УНН, у Мінекономрозвитку очікують, що на кінець року українська економіка продемонструє зростання на 1,8%.