Количество занятых в теневом секторе экономики уменьшилась на 300 тыс. человек - Рева

"В общем, если смотреть на динамику, то у нас в теневом секторе было занято в прошлом году 4 млн человек. Сейчас количество занятых в теневом секторе экономики уменьшилась почти на 300 тыс. человек", - заявил Рева.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что в первом полугодии 2016 года уровень теневой экономики составлял 38%, а уже в первом полугодии 2017 года этот показатель снизился до 35%.

Как сообщал УНН, в Минэкономразвития ожидают, что к концу года украинская экономика продемонстрирует рост на 1,8%.