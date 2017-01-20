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Кількість затриманих активістів у Вашингтоні зросла до 90 осіб

Кількість затриманих активістів у Вашингтоні зросла до 90 осіб

Київ • УНН

 • 10904 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Вашингтоні кількість затриманих противників президента США Дональда Трампа зросла до 90 осіб, передає УНН із посиланням на Politico.

«У нас є трохи більше 90 арештів. І у мене є дані, щоб люди знали, що це одна група. І це дуже невеликий відсоток від кількості людей, які прийшли сюди, щоб мирно збиратися в нашому місті», - цитує видання слова начальника поліції міста Пітера Ньюшема.

Як повідомили в поліції Вашингтона, при зіткненні з протестуючими в американській столиці двоє поліцейських отримали невеликі травми. Відзначається, що нападники використовували молотки і ломи і діяли групами. Для їх розгону використовувався перцевий газ.

За фактом події проводиться розслідування.

За даними телеканалу CNN, кількість затриманих протестувальників перевищило 95 осіб.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні затримали 50 противників Д.Трампа.

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