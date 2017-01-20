Количество задержанных активистов в Вашингтоне возросло до 90 человек

"У нас есть не более 90 арестов. И у меня есть данные, чтобы люди знали, что это одна группа. И это очень небольшой процент от количества людей, которые пришли сюда, чтобы мирно собираться в нашем городе", - цитирует издание слова начальника полиции города Питера Ньюшема.

Как сообщили в полиции Вашингтона, при столкновении с протестующими в американской столице двое полицейских получили небольшие травмы. Отмечается, что нападавшие использовали молотки и ломы и действовали группами. Для их разгона использовался перцовый газ.

По факту происшествия проводится расследование.

По данным телеканала CNN, количество задержанных протестующих превысило 95 человек.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержали 50 противников Д.Трампа.