Кількість заражених коронавірусом у Японії перевищила 1,5 тис. випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Японії кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 зросла до понад 1,5 тисячі випадків. Левова частка заражених - на круїзному лайнері Diamond Princess. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту країни, інформує УНН.
"Кількість випадків зараження новим типом коронавірусу на території Японії за добу збільшилася на 30, досягнувши 1514", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що майже половина із тих, що заразилися - 697 осіб - пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який майже місяць перебував на карантині у порту міста Йокогама. У країні зареєстровано в цілому 31 летальний випадок через коронавірусу.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Японії допускають, що Олімпіаду-2020 в Токіо можуть відкласти на рік або два через коронавірус.