Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 1,5 тыс. случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Японии количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до более 1,5 тысячи случаев. Львиная доля зараженных - на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, информирует УНН.
"Количество случаев заражения новым типом коронавируса на территории Японии за сутки увеличилось на 30, достигнув 1514", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почти половина из заразившихся - 697 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти месяц находился на карантине в порту города Йокогама. В стране зарегистрировано в общей сложности 31 летальный случай из-за коронавируса.
Как сообщалось ранее в УНН, в Японии допускают, что Олимпиаду-2020 в Токио могут отложить на год или два из-за коронавируса.