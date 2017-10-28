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Кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі зросла до 17

Кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі зросла до 17

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули та ще 17 дістали поранення внаслідок двох вибухів, які пролунали у столиці Сомалі Могадішо в суботу, 28 жовтня. Більшість загиблих - поліцейські, серед жертв також - колишній депутат сомалійського парламенту. Повідомляє УНН з посиланням на DW.

Терорист-смертник на автомобілі в'їхав у ворота готелю Naso Hablod Two і підірвав себе. Готель розташований неподалік президентського палацу. Після цього, за даними поліції, до будівлі увірвалися озброєні люди в військовій формі. Між нападниками та правоохоронцями розпочалася стрілянина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Два вибухи прогриміли у Сомалі, загинуло більше 20 осіб

Під час атаки на готель у своєрідній пастці опинилися понад 20 людей, серед них - представники сомалійського уряду.

За кілька хвилин після першого вибуху неподалік прогримів другий. Вибухнув автомобіль біля будівлі, в якій раніше засідав парламент.

Як повідомляв раніше УНН, у суботу в столиці Сомалі Могадішо стався масштабний вибух, за повідомленнями поліції загинули щонайменше сім осіб.

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