Кількість загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі зросла до 17

Терорист-смертник на автомобілі в'їхав у ворота готелю Naso Hablod Two і підірвав себе. Готель розташований неподалік президентського палацу. Після цього, за даними поліції, до будівлі увірвалися озброєні люди в військовій формі. Між нападниками та правоохоронцями розпочалася стрілянина.

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Під час атаки на готель у своєрідній пастці опинилися понад 20 людей, серед них - представники сомалійського уряду.

За кілька хвилин після першого вибуху неподалік прогримів другий. Вибухнув автомобіль біля будівлі, в якій раніше засідав парламент.

Як повідомляв раніше УНН, у суботу в столиці Сомалі Могадішо стався масштабний вибух, за повідомленнями поліції загинули щонайменше сім осіб.