Кількість загиблих внаслідок нападу талібів на військову базу зросла до 140
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Один чиновник в місті Мазарі-Шаріф, де стався напад, в суботу заявив, що загинули щонайменше 140 солдатів і безліч поранених”, — йдеться в повідомленні.
Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости, повідомляється про безліч поранених.
Як повідомляв УНН, бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.