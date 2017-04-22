Кількість загиблих внаслідок нападу талібів на військову базу зросла до 140

“Один чиновник в місті Мазарі-Шаріф, де стався напад, в суботу заявив, що загинули щонайменше 140 солдатів і безліч поранених”, — йдеться в повідомленні.

Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости, повідомляється про безліч поранених.

Як повідомляв УНН, бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.