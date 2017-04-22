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Кількість загиблих внаслідок нападу талібів на військову базу зросла до 140

Кількість загиблих внаслідок нападу талібів на військову базу зросла до 140

Київ • УНН

 • 15018 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Внаслідок нападу бойовиків з руху Талібан на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Один чиновник в місті Мазарі-Шаріф, де стався напад, в суботу заявив, що загинули щонайменше 140 солдатів і безліч поранених”, — йдеться в повідомленні.

Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости, повідомляється про безліч поранених.

Як повідомляв УНН, бойовики руху Талібан напали на базу афганських військовослужбовців в передмісті Мазарі-Шаріфа на півночі Афганістану.

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