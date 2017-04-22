Число погибших в результате нападения талибов на военную базу возросло до 140

“Один чиновник в городе Мазари-Шариф, где произошло нападение, в субботу заявил, что погибли по меньшей мере 140 солдат и множество раненых”, — говорится в сообщении.

Власти не исключают, что число погибших может возрасти, сообщается о множестве раненых.

Как сообщал УНН, боевики движения Талибан напали на базу афганских военнослужащих в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.