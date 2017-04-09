Кількість загиблих від вибуху в Єгипті збільшилася до 23 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Єгипті в Коптському православному соборі внаслідок вибуху загинули 23 особи та більше 40 були поранені. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив посол України в Єгипті Геннадій Латій, передає УНН.
“Я можу підвердити, офіційна інформація є щодо одного вибуху у місті Танта у Коптському православному соборі. За нашою інформацією, загинули 23 особи, більше 40 поранені. Поки що на себе відповідальність ніхто не взяв і офіційної інформації щодо причини цього вибуху немає. За інформацією, яку ми маємо, це був звичайно теракт”, — повідомив посол.
Також Г.Латій зазначив, що серед постраждалих іноземців немає.
“Ми провели вже попередню роботу, інформації щодо наявності взагалі іноземців серед постраждалих немає”, — додав він.
Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху біля церкви в місті Таната в Єгипті.