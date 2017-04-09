Число погибших от взрыва в Египте увеличилось до 23 человек

"Я могу подвердить, официальная информация есть касательно одного взрыва в городе Танта в Коптском православном соборе. По нашей информации, погибли 23 человека, более 40 ранены. Пока на себя ответственность никто не взял и официальной информации о причинах этого взрыва нет. По информации, которую мы имеем, это был конечно теракт", - сообщил посол.

Также Г.Латий отметил, что среди пострадавших иностранцев нет.

"Мы провели уже предварительную работу, информации о наличии вообще иностранцев среди пострадавших нет", - добавил он.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва возле церкви в городе Таната в Египте .