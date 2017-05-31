Кількість загиблих від вибуху в Кабулі сягнула 85 людей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Щонайменше 85 людей загинули і близько 400 отримали поранення в результаті вибуху вантажівки в годину пік в місті Кабул в середу вранці, передає УНН з посиланням на Tolo News.
Як зазначається, щонайменше двоє працівників засобів масової інформації загинули під час нападу. Зокрема, загинув водій ВВС. Ще шість працівників ЗМІ були поранені, з них четверо співробітників BBC.
У заяві президентського палацу країни вказано, що смертельний вибух був здійснений людьми, "які не знають цінності ісламу".
Президент Афганістану Ашраф Гані засудив напад і закликав всі лікарні та медичні установи переконатися, що поранені отримали найкраще лікування.
Афганське міністерство закордонних справ також засудило атаку і заявило, що влаштовуючи таку бійню, злочинці не досягнуть своєї "потворної мети".
Нагадаємо, 31 травня потужний вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався в центрі столиці Афганістану.