Число погибших от взрыва в Кабуле достигло 85 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По меньшей мере 85 человек погибли и около 400 получили ранения в результате взрыва грузовика в час пик в городе Кабул в среду утром, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
Как отмечается, по меньшей мере двое работников средств массовой информации погибли во время нападения. В частности, погиб водитель ВВС. Еще шесть работников СМИ были ранены, из них четверо сотрудников BBC.
В заявлении президентского дворца страны указано, что смертельный взрыв был осуществлен людьми, "которые не знают ценности ислама".
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил нападение и призвал все больницы и медицинские учреждения убедиться, что раненые получили лучшее лечение.
Афганское министерство иностранных дел также осудило атаку и заявило, что устраивая такую бойню, преступники не достигнут своей "уродливой цели".
Напомним, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.