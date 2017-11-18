Кількість загиблих внаслідок повені у Греції зросла до 19 осіб

“За останніми даними, наданими владою Греції, були знайдені тіла ще трьох людей, які загинули через сильну повінь у Афінах. В результаті чого загальна кількість загиблих зросла до 19 осіб”, — повідомило видання.

Рятувальники знайшли одного із трьох загиблих на території заводу, розташованого на околицях столиці Греції.

Крім того, співробітники на патрульному човні берегової охорони знайшли тіла двох інших жертв в морі на півдні від містечка Мандра. Повідомляється, що це були два чоловіка віком 59 та 29 років.

Всі три тіла належали людям, які вважались дотепер зниклими з моменту початку повені. Наразі, зниклими без вісті вважаються ще троє людей.

Нагадаємо, В Греції на околицях Афін в середу, 15 листопада, сталася сильна повінь.

Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось про 16 загиблих.