Кількість загиблих внаслідок повені у Греції зросла до 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Внаслідок сильної повені, яка сталася у грецькому місті Афіни загинули ще троє людей, збільшивши загальну кількість до 19 осіб, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“За останніми даними, наданими владою Греції, були знайдені тіла ще трьох людей, які загинули через сильну повінь у Афінах. В результаті чого загальна кількість загиблих зросла до 19 осіб”, — повідомило видання.
Рятувальники знайшли одного із трьох загиблих на території заводу, розташованого на околицях столиці Греції.
Крім того, співробітники на патрульному човні берегової охорони знайшли тіла двох інших жертв в морі на півдні від містечка Мандра. Повідомляється, що це були два чоловіка віком 59 та 29 років.
Всі три тіла належали людям, які вважались дотепер зниклими з моменту початку повені. Наразі, зниклими без вісті вважаються ще троє людей.
Нагадаємо, В Греції на околицях Афін в середу, 15 листопада, сталася сильна повінь.
Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось про 16 загиблих.