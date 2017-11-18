Число погибших в результате наводнения в Греции возросло до 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В результате сильного наводнения, произошедшего в греческом городе Афины погибли еще три человека, увеличив общее количество до 19 человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
“По последним данным, предоставленным властями Греции, были найдены тела еще трех человек, которые погибли из-за сильного наводнения в Афинах. В результате чего общее число погибших возросло до 19 человек”, — сообщило издание.
Спасатели нашли одного из трех погибших на территории завода, расположенного в окрестностях столицы Греции.
Кроме того, сотрудники на патрульном лодке береговой охраны нашли тела двух других жертв в море к югу от города Мандро. Сообщается, что это были два человека в возрасте 59 и 29 лет.
Все три тела принадлежали людям, которые считались до сих пор пропавшими с момента начала наводнения. Сейчас пропавшими без вести считаются еще три человека.
Напомним, в Греции в окрестностях Афин в среду, 15 ноября, случилось сильное наводнение.
Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 16 погибших.