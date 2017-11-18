Число погибших в результате наводнения в Греции возросло до 19 человек

“По последним данным, предоставленным властями Греции, были найдены тела еще трех человек, которые погибли из-за сильного наводнения в Афинах. В результате чего общее число погибших возросло до 19 человек”, — сообщило издание.

Спасатели нашли одного из трех погибших на территории завода, расположенного в окрестностях столицы Греции.

Кроме того, сотрудники на патрульном лодке береговой охраны нашли тела двух других жертв в море к югу от города Мандро. Сообщается, что это были два человека в возрасте 59 и 29 лет.

Все три тела принадлежали людям, которые считались до сих пор пропавшими с момента начала наводнения. Сейчас пропавшими без вести считаются еще три человека.

Напомним, в Греции в окрестностях Афин в среду, 15 ноября, случилось сильное наводнение.

Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 16 погибших.