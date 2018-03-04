Кількість загиблих у житловому будинку в Познані зросла до чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Познані рятувальники виявили тіло четвертого загиблого під завалами житлового будинку, де стався вибух газу. Про це повідомляє Tvn24.pl, передає УНН.
У пожежній службі підтвердили, що в руїнах було виявлено ще одне тіло, однак наразі рятувальники не можуть його витягти.
"Лікар підтвердив смерть цієї людини. На даний момент ми не можемо витягти її з-під завалів. Важко сказати, коли це відбудеться", - сказав речник пожежної служби.
За даними рятувальників, у завалах не повинно бути більше людей.
Повідомляється, що на місці працюють 160 пожежників, у тому числі три пошуково-рятувальні групи.
Ймовірно, що у понеділок, 5 березня, прокуратура ініціює розслідування трагедії.
Нагадаємо, вранці в багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався вибух газу.